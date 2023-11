Die Ausgaben des Bundes für Bürgergeld-Beziehende fallen in diesem Jahr noch höher aus als bereits bekannt geworden. So benötigt das Arbeitsministerium von Ressortchef Hubertus Heil (SPD) 1,15 Milliarden Euro zusätzlich für die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Das geht aus einem Schreiben von Finanz-Staatssekretär Florian Toncar (FDP) an den Haushaltsausschuss hervor, über das die Bild-Zeitung zuerst berichtet hatte. Diese Leistungen werden neben dem Bürgergeld-Regelsatz vom Jobcenter gezahlt. Erst am Donnerstag hatte Toncar den Haushaltsausschuss über eine "überplanmäßige Ausgabe" für das Bürgergeld von 2,1 Milliarden Euro informiert.