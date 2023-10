Angesichts der Terrorismus-Gefahr führt Slowenien mit Wirkung von diesem Samstag an Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarländern Ungarn und Kroatien ein, voraussichtlich für zwei Monate. Das beschloss die Regierung in Ljubljana am Donnerstag, wie die staatliche Nachrichtenagentur STA berichtete. Innenminister Bostjan Poklukar werde seine EU-Kollegen darüber bei dem am Donnerstag in Luxemburg geplanten EU-Innenministertreffen informieren, hieß es. Zuvor hatte bereits Italien angekündigt, an der Grenze zu Slowenien Kontrollen einzuführen. Slowenien, Kroatien, Ungarn und Italien gehören dem an sich grenzkontrollfreien Schengen-Raum an. Ausnahmsweise temporäre Grenzkontrollen müssen Schengen-Staaten mit Brüssel absprechen.