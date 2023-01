Bei der Ausgrenzung von Sinti und Roma trägt nach Worten der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, auch ihre Kirche Schuld. "Die evangelische Kirche hat an vielen Stellen in der Geschichte Schuld auf sich geladen. Sie war daran beteiligt, Menschen zu verraten und der Verfolgung und Vernichtung auszuliefern", erklärte Kurschus am Sonntag in Berlin. Auch in der Kirche seien antiziganistische Stereotype weitergetragen und Menschen dadurch erneut in ihrer Würde verletzt worden. "Es ist wichtig, dass wir uns mit dieser bis in die Gegenwart reichenden Schuldgeschichte der Kirchen auseinandersetzen." Am Sonntagabend feierte die EKD einen Gottesdienst zum Gedenken an den Völkermord an Sinti und Roma im Berliner Dom. "Viel zu lange hat die Kirche, haben Christinnen und Christen geschwiegen zu dem, was Sinti und Roma an schrecklicher Gewalt angetan wurde", sagte die Berliner Bevollmächtigte der EKD, Prälatin Anne Gidion, in dem Gottesdienst.