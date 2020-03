Serbien weist Menschen, die nach Corona-Infektion nur leichte Symptome aufweisen, in improvisierten Massenlazaretten ein, um sie unter Quarantäne zu halten. Die ersten zehn Patienten trafen am Sonntag in einem 3000-Betten-Feldlazarett am Belgrader Messegelände ein, berichtete das staatliche Fernsehen RTS. Ähnliche Lazarette werden in Novi Sad und Nis eingerichtet. Bis Sonntag waren im Land 659 Menschen nachweislich infiziert, elf Tote wurden gemeldet. Serbien hat mit die strengsten Regelungen in Europa gegen die Ausbreitung des Virus. Dazu gehören ein komplettes Bewegungsverbot für Personen über 65 Jahre und Ausgangssperre von 17 bis 5 Uhr. Die Aufhebung der Erlaubnis, Hunde 20 Minuten am Tag auszuführen am Samstag, löste große Protesten in sozialen Netzwerken aus.