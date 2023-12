Mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition haben am Montagabend in Belgrad gegen mutmaßlichen Betrug bei der Kommunalwahl am 17. Dezember demonstriert. Es war der achte Protest in Folge. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen und Kommunalwahlen in vielen Städten, darunter Belgrad, hatte die Serbische Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vučić Siege errungen. In Belgrad fiel der Erfolg der Präsidentenpartei jedoch knapp aus. Nach Darstellung der Opposition und Analysen von Wahlforschern soll dieser knappe Sieg durch massiven Betrug zustande gekommen sein. Am Sonntag wollten Oppositionspolitiker das Belgrader Rathaus betreten, woran sie die Polizei hinderte. Mutmaßliche Provokateure warfen Steine gegen das Gebäude und die Polizisten. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 38 Demonstranten festgenommen und 8 Polizisten verletzt.