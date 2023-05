Angesichts wiederholter Massenproteste gegen die serbische Staatsführung gibt Präsident Aleksandar Vucic den Vorsitz der Regierungspartei SNS an Verteidigungsminister Milos Vucevic ab. Während sich in der Hauptstadt Belgrad erneut Zehntausende Menschen zu einer Demonstration gegen Vucic und die SNS versammelten , billigte am Samstag ein SNS-Parteitag in der Stadt Kragujevac den von Vucic vorgeschlagenen Führungswechsel.

Der 53-Jährige, dem Kritiker einen autokratischen Politikstil vorwerfen, erklärte, er wolle mit dem Schritt die Spaltung des Landes überwinden. Nach zwei Amokläufen mit 18 Toten Anfang Mai war es zu Großdemonstrationen gekommen. Nach Ansicht der Protestierenden geht die Regierung nicht entschieden genug gegen Gewalt, gegen den im Land verbreiteten Waffenbesitz und die organisierte Kriminalität vor. Außerdem werden Korruption und eine Beschränkung der Medienfreiheit kritisiert.