Detailansicht öffnen Pflegeheim in Baden-Württemberg. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Deutschland gibt gemessen an der Wirtschaftsleistung erheblich weniger Geld für die Altenpflege aus als die skandinavischen Länder oder die Benelux-Staaten. Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Links-Fraktion, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Nach den Vergleichszahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wurden 2017 in Deutschland lediglich 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Langzeitpflege ausgegeben. In Norwegen und Schweden waren es dagegen 2,7 Prozent, in den Niederlanden 2,5 Prozent, in Dänemark 2,3 Prozent und in Belgien 2,1 Prozent der Wirtschaftsleistung. In Deutschland gibt die gesetzliche Pflegeversicherung etwa 42 Milliarden Euro im Jahr aus.