Regierung will eingreifen

Die schwedische Regierung bemüht sich um mehr Durchgriffsrechte im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unter anderem geht es um das Recht, Flughäfen oder Bahnhöfe ohne Zustimmung des Parlaments zu schließen. "Wir haben gesehen, wie rasch sich die Lage in Schweden und Europa verändern kann, und wir brauchen mehr Möglichkeiten, um schnell reagieren zu können, sollte das nötig werden", erklärte Gesundheitsministerin Lena Hallengren. Im Gegensatz zu den meisten europäischen Staaten hat Schweden das öffentliche Leben wegen der Pandemie bislang kaum eingeschränkt. Die Schulen in dem Land sind ebenso wie Restaurants oder Fitness-Studios geöffnet. Die zusätzlichen Befugnisse sollen zunächst für drei Monate gelten. Das Parlament soll die Möglichkeit erhalten, den einzelnen Maßnahmen so schnell wie möglich nach deren Erlass zuzustimmen. Die Verhängung des Kriegsrechts zähle nicht dazu, hieß es.