Die schottische Regierungskoalition ist zerbrochen. Regierungschef Humza Yousaf von der Scottish National Party (SNP) kündigte am Donnerstag an, eine Minderheitsregierung ohne den bisherigen grünen Koalitionspartner zu führen. Dem Sender Sky News zufolge haben die Grünen die Koalition im Streit über einen Beschluss verlassen, die Senkung des Treibhausgas-Ausstoßes von 75 Prozent bis 2030 zu kippen. Die SNP hat im Parlament 63 Sitze von 129 Sitzen, die Grünen haben sieben. Beide Parteien befürworten eine Unabhängigkeit Schottlands. Die Konservativen stellen 31 Abgeordnete, Labour 22. Die SNP ist in Schottland seit 2011 an der Regierung. Allerdings schwindet die Zustimmung der Wähler, vor allem nachdem die langjährige Regierungschefin Nicola Sturgeon 2023 zurückgetreten war.