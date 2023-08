Sachsen will mehr Polizisten in die Gebiete an den Grenzen zu Tschechien und Polen schicken, um der zunehmenden Schleuserkriminalität Einhalt zu gebieten. Die Landespolizei arbeite dabei eng mit der Bundespolizei zusammen, sagte der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU). Auch Einheiten der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeidirektionen in Sachsens Grenzregionen nähmen Kontrollen vor. Es gehe sowohl um "offene als auch verdeckte Maßnahmen" von Beamten in Zivil. Schuster zufolge ist die grenzüberschreitende Kriminalität zuletzt sprunghaft angestiegen. Die Schleuser gingen dabei immer skrupelloser vor. Es sei nicht mehr die Frage, ob es zu einer Katastrophe bei der Schleusung komme, sondern nur noch wann, sagte er. Oft würden Flüchtlinge nachts auf freiem Feld ausgesetzt, auch mit Kindern. Schuster erneuerte die Forderung nach Grenzkontrollen, der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bisher nicht nachkommen wolle.