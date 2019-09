Am Sonntag haben Bürger in den 85 russischen Regionen lokalen Vertreter gewählt. An manchen Orten ging es um Bezirksabgeordnete, anderswo um regionale Parlamente. Die höchsten Ämter, die vergeben wurden, waren die von 16 Gouverneuren, etwa in der zweitgrößten russischen Stadt Sankt Petersburg. Fast die Hälfte der Wahlberechtigten Russlands durfte ihre Stimme abgeben. Auch wenn die Ergebnisse des Sammelwahltags am Sonntagabend noch nicht endgültig feststanden, war ein Resultat schon lange vor der Abstimmung klar: Diese Wahlen sollten nicht so lautlos verlaufen, wie es sich der Kreml gewünscht hatte.

Die Abstimmung führt den Russen deutlicher als sonst vor Augen, dass sie keine echte Wahl haben

Normalerweise erregen die jährlichen Regionalwahlen wenig Aufmerksamkeit. Die Gewinner sind meist absehbar, der Kreml bringt seine Wunschkandidaten für wichtigere Gouverneursposten frühzeitig in Stellung. Die kommunalen Räte und Stadtparlamente haben nur beschränkten Einfluss, selbst in Moskau. Dort hatte die Wahlkommission 56 Kandidaten nicht zugelassen. Weil sie auch alle prominenten Oppositionspolitiker wegen angeblicher Formfehler ausgeschlossen hat, ist die Abstimmung zum Symbol für ein grundsätzlicheres Problem geworden: Sie führt den Moskauern deutlicher als sonst vor Augen, dass sie keine echte Wahl haben, Zehntausende gingen in den folgenden Wochen auf die Straße. Wie viele hingegen wählen werden, bleibt abzuwarten - bei der letzten Lokalwahl stimmte in Moskau nicht mal ein Viertel der Wahlberechtigten ab.

Einige der Politiker, die nicht antreten dürfen, empfehlen stattdessen "kluges Wählen". Kremlkritiker Alexej Nawalny, der selbst keine Kandidatur angestrebt hatte, veröffentlichte dazu eine Liste: Für jeden Wahlkreis nennt er den Kandidaten, der die größten Chancen gegen den Vertreter der Regierungspartei "Einiges Russland" hat. So möchte Nawalny die Mehrheit der Partei brechen. Weil jedoch unabhängige Oppositionelle auf den Stimmzettel fehlen, stehen auf Nawalnys Wahlliste viele Kandidaten der Kommunistischen Partei, also der vom Kreml geduldeten Opposition. Deren Programm ist weit entfernt von dem liberaler Kritiker. Dennoch empfehlen auch Lokalpolitiker wie Ilja Jaschin, taktisch abzustimmen. Jaschin war nicht zur Wahl zugelassen worden. Weil er deshalb zum Protest rief, hat er die vergangenen Wochen im Gefängnis verbracht. Erst am Samstag kam er frei und veröffentlichte tags drauf ein Foto mit dem alternativen Kandidaten in seinem Wahlkreis.

Gegen sechs Teilnehmer der Straßenproteste verhängten Moskauer Richter noch kurz vor der Wahl drakonische Strafen. Zum Beispiel zwei Jahre für einen jungen Mann, der einen Polizisten am Arm gezogen und ihm so Schmerzen zugefügt haben soll. Besonders verstörend ist das Urteil gegen den 34-jährigen Konstantin Kotow, der vier Jahre ins Gefängnis muss, weil er fünf Mal an ungenehmigten Protesten teilgenommen hat.