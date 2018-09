19. September 2018, 18:49 Uhr Russland Premiere im Fernen Osten

Das hat es seit den Neunzigerjahren nicht gegeben: Wegen zahlreicher grober Verstöße muss eine Gouverneurswahl wiederholt werden. Für den Kreml und seinen Kandidaten ist die Abstimmung ein Debakel.

Von Julian Hans , Moskau

Wegen zahlreicher grober Verstöße muss die Wahl des Gouverneurs der Region Primorje im äußersten Osten Russlands wiederholt werden. Das hat die Zentrale Wahlkommission in Moskau am Mittwoch empfohlen und der Kreml auch bereits befürwortet. Die Vielzahl von Unregelmäßigkeiten, die in mehreren Wahllokalen festgestellt wurde, erlaubten es nicht, ein zuverlässiges Ergebnis festzustellen, sagte die Leiterin der Kommission, Ella Pamfilowa. Obwohl bei Wahlen in Russland immer wieder Verstöße und systematische Fälschungen festgestellt worden waren, ist dies das erste Mal seit den 1990er Jahren, dass eine Wahl deswegen wiederholt wird.

Am 9. September hatten die Bürger in 26 Regionen über ihre Oberhäupter abgestimmt. In 17 Regionen wurden die Parlamente neu besetzt. Dass die Regierungspartei Einiges Russland dabei deutliche Verluste hinnehmen musste, war erwartet worden. Sie muss die Erhöhung des Renteneintrittsalters um fünf Jahre durchs Parlament bringen, mehr als 80 Prozent der Bevölkerung lehnt die Reform ab. Sogar die Popularität von Präsident Wladimir Putin ist seitdem rückläufig, wie Meinungsforscher festgestellt haben.

Die Staatsmacht habe zugegeben, dass sie verloren hat, sagte der Kandidat der Kommunisten

Im Gebiet Primorje war der Ausgang so knapp, dass der Kandidat der Kreml-Partei, Andrej Tarasenko, und sein Herausforderer von den Kommunisten, Andrej Ischtschenko, am vergangenen Sonntag zur Stichwahl antreten mussten. Putin hatte Tarasenko vor einem Jahr als Gouverneur des Gebiets um die Stadt Wladiwostok eingesetzt. Er sollte durch die Wahl im Amt bestätigt werden. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen sah es in der Nacht zum Montag so aus, als würde der Kommunist den amtierenden Gouverneur mit 51 Prozent gegenüber 46 Prozent schlagen. Dass die regionale Wahlkommission am nächsten Tag überraschend einen Sieg des Kreml-Kandidaten Tarasenko verkündete, empörte die Kommunisten dann doch, die sich ansonsten mit ihrer Nebenrolle in der inszenierten Demokratie Russlands abfinden.

Laut der zentralen Wahlkommission führte Tarasenko mit 7000 Stimmen Vorsprung. Allerdings wurden die Wähler in 13 Wahllokalen an der Stimmabgabe gehindert. Dort hätten insgesamt 24 000 Stimmen abgegeben werden können, insofern könne das Ergebnis sowohl zugunsten des einen wie des anderen Kandidaten ausfallen. Wahlbeobachter hatten allerdings noch viele andere Verstöße festgestellt, wie sie bei fast allen Wahlen in Russland vorkommen: Organisierte Gruppen werden in Bussen von Wahllokal zu Wahllokal gefahren und stimmen mehrmals ab. Wähler und Wahlhelfer stopfen ganze Packen von Stimmzetteln in die Urnen. Bei der Auszählung werden Protokolle frisiert.

Das unklare Ergebnis hat erst die Kandidaten und die Region im fernen Osten Russlands in Aufregung versetzt und schließlich bis in die Hauptstadt ausgestrahlt. Nachdem er überraschend zum Verlierer erklärt worden war, trat der Kommunist Ischtschenko in einen Hungerstreik, den er aber nach einem halben Tag wieder abbrach. Beide Lager warfen sich gegenseitig Wahlfälschung vor. Als am Mittwoch die Annullierung der Wahl verkündet wurde, protestierte Ischtschenko erneut. Die Staatsmacht habe eingestanden, dass sie verloren hat, sagte er. "Man kann nicht einfach unter vorgeschobenen Gründen die Wahl für ungültig erklären, nur weil der falsche Kandidat gewonnen hat", sagte er. Tarasenko erklärte erst empört, er könne "auch woanders arbeiten" und werde nicht noch in einer dritten Runde antreten, überlegte es sich aber kurz darauf wieder anders. Die Wahl könnte in drei Monaten wiederholt werden.