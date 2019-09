Am Samstag haben sich erneut Tausende Menschen in der Moskauer Innenstadt versammelt. Anders als bei früheren ungenehmigten Protesten ließ die Polizei sie unbehelligt über den Boulevardring spazieren. Erst am Puschkin-Platz versperrte sie den Demonstrierenden den Weg. Unter denen, die zum Protest aufgerufen hatten, war Ljubow Sobol. Die 31-jährige Juristin gehört zu den Oppositionspolitikern, die nicht zur Wahl für das Stadtparlament am kommenden Sonntag zugelassen wurden. Vor sechs Wochen zog sie gemeinsam mit anderen abgelehnten Kandidaten sowie Hunderten Unterstützern zum ersten Mal gegen unfreie Wahlen vor das Rathaus. In den folgenden Wochen hatte die Polizei mehrere Tausend Menschen bei Demonstrationen festgenommen. Inzwischen gehen die Moskauer daher längst auch für Meinungsfreiheit und gegen Polizeigewalt auf die Straße. "Die wichtigste Forderung ist die Freilassung politischer Gefangener", sagte Sobol.