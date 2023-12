Das Team des verschwundenen inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in Russland will Hinweise über dessen Verbleib belohnen. "Wir haben eine Belohnung ausgesprochen für jeden, der uns verlässliche Informationen geben kann", sagte Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch dem Nachrichtenportal ZDFheute. Das Team habe noch Hoffnung, dass jemand ihnen Informationen geben könne. Bei einem Gefangenentransport könnten andere Gefangene etwas mitbekommen haben. Oft gebe es auch Wärter, die etwas sähen, so Jarmisch. Der Verbleib des inhaftierten Regierungskritikers ist nach Bekanntwerden seiner Verlegung noch immer ungewiss, seine Anwälte sagten, sie hätten seit 6. Dezember keinen Kontakt mehr zu Nawalny. Er ist zu insgesamt mehr als 30 Jahren Haft verurteilt worden.