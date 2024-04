Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen einer möglichen Einflussnahme Russlands im Wahlkampf zur Europawahl im Juni. Die Erkenntnisse basierten auf Angaben der Geheimdienste, teilt Ministerpräsident Alexander De Croo am Freitag mit. Russische Gruppen bemühten sich demnach, prorussische Kandidaten für das Europäische Parlament zu fördern, damit dort die Unterstützung für die Ukraine nachlasse. Die Ermittlungen folgten auch Erkenntnissen Tschechiens, wonach prorussische Kräfte sich aktiv in Brüssel um Einfluss bemühen und auch Schmiergeld bezahlten. In dem Zusammenhang tauchte unlängst auch der Name des AfD-Kandidaten für die Europawahl, Petr Bystron, auf, der die Vorwürfe bestreitet.