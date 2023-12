Weil es seit Tagen kein Lebenszeichen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny gibt, wachsen die Sorgen um den 47-Jährigen. In den Straflagern sechs und sieben im Gebiet Wladimir rund 260 Kilometer östlich von Moskau sei dem Anwalt nun mitgeteilt worden, dass Nawalny dort nicht sei, teilte die Sprecherin des Oppositionellen, Kira Jarmysch, am Montag im Nachrichtendienst X mit. Noch am Freitag habe es gar keine Antwort gegeben zu Nawalnys Verbleib. Nun sei den Aufsehern offenbar erlaubt worden, dem Anwalt auszurichten, dass der Gegner von Kremlchef Wladimir Putin nicht mehr unter den Gefangenen dort sei. Wo der seit Jahren inhaftierte Nawalny sich aufhält, sei derzeit unklar, erklärte seine Sprecherin Jarmysch.