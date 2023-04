Der Chef der russischen Söldnerarmee "Wagner", Jewgenij Prigoschin, sieht eine Gruppe von Radikalen hinter der Explosion in einem Café in Sankt Petersburg vom Sonntag. "Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen", schreibt Prigoschin auf Telegram. Bei dem Anschlag war der bekannte Militärblogger Wladlen Tatarski getötet worden, mehr als 30 weitere wurden verletzt. Zehn von ihnen befänden sich in ernstem Zustand, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Erste Stimmen aus dem russischen Außenministerium hatten versucht, den Verdacht auf die Ukraine zu lenken. Die ukrainische Regierung spricht von innerrussischem Terrorismus.

Das Lokal steht in Verbindung mit Prigoschin, wie dieser selbst bestätigt. Er habe das Café einer "patriotischen Bewegung" überlassen, die es wiederum für verschiedene Veranstaltungen genutzt habe. Prigoschin lobte den getöteten Blogger als Patrioten und ließ auf dem Verwaltungsgebäude in der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut eine russische Flagge hissen - mit Tatarskis Namen auf dem Stoff.

Derweil melden die russischen Behörden eine Festnahme: Eine junge Frau aus Sankt Petersburg sei festgenommen worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee mit. Zuvor hatte das Innenministerium die junge Frau auf eine Fahndungsliste gesetzt. Mehrere Medien berichten, dass sie bereits im vergangenen Februar vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde, nachdem sie sich gegen die Krieg in der Ukraine positioniert hatte. Die russischen Behörden gehen davon aus, dass sie hinter dem Anschlag steckt.

Der 40-jährige Tatarski heißt mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin und stammt aus dem Donbass in der Ostukraine. Er hatte nach Medienberichten am Sonntag zu einem "patriotischen Abend" in das Café "Stritfud-Bar No.1" eingeladen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei der Sprengsatz in einer Büste eingebaut gewesen, die Tatarski bei dem Treffen als Geschenk überreicht wurde, hieß es aus Moskau. Das Geschenk - Augenzeugen berichteten von einer vergoldeten Büste des Militärbloggers - sei ihm von einer Frau überreicht worden, schrieben örtliche Medien. Im Netz zirkuliert ein nicht verifiziertes Video, das zeigen soll, wie Tatarski diese entgegennimmt. Eine Frau ist darauf nicht zu sehen.

Tatarski hatte von 2014 an zunächst als prorussischer Aufständischer im Donbass gekämpft, ehe er sich dem Journalismus zuwandte. Er verbreitete in seinem Blog Videos vom Frontgeschehen in der Ukraine und gab zuletzt jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollten. Er soll mehr als 560 000 Anhänger auf Telegram haben.