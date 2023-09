Deutschland und Frankreich wollen bei dem gemeinsamen Kampfpanzerprojekt MGCS Tempo machen. "Wir wollen dieses Projekt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstagabend bei einem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Sébastien Lecornu in der Normandie. Dort hätten die Heereschefs beider Länder einen Katalog von Fähigkeitsanforderungen an den Panzer der Zukunft unterzeichnet. Bis Dezember soll ausgelotet werden, welche Teilbereiche des Panzersystems Frankreich oder Deutschland verantwortet. Das Bodenkampfsystem Main Ground Combat System (MGCS) soll die Leopard- und Leclerc-Panzer ersetzen und bis 2040 einsatzfähig sein.