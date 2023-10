Die Bundesanwaltschaft fordert im "Reichsbürger"-Prozess um Schüsse auf Polizisten im badischen Boxberg eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Zudem beantragte die Vertreterin des Generalbundesanwalts im Prozessgebäude des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim Sicherungsverwahrung für den 55-Jährigen. Ihm wird unter anderem versuchter Mord in vier Fällen angelastet. Der Mann soll im vergangenen Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizeibeamte geschossen haben, die seine Wohnung durchsuchen wollten. Ein Beamter wurde von mehreren Geschossen ins Bein getroffen. Im Haus des Schützen fanden die Ermittler ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, Tausenden Schuss Munition und Zubehör. "Reichsbürger" und sogenannte Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an.