Im Prozess um den Neonaziverlag "Der Schelm" sind die Angeklagten verurteilt worden. Die Kammer des Oberlandesgerichtes in Dresden sah es als erwiesen an, dass die zwei Männer und eine Frau einer kriminellen Vereinigung angehört haben. Über den "Schelm"-Verlag hätten sie zwischen 2018 und 2020 volksverhetzende, rassistische und antisemitische Schriften verbreitet. Laut Urteil soll der frühere NPD-Politiker Enrico B. zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, die anderen beiden Angeklagten wurden auf Bewährung verurteilt. Der frühere Verlagschef ist flüchtig, er wird mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. In der Urteilsbegründung hieß es, Hetzschriften seien "der Nährboden für furchtbare Gewalttaten".