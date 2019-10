Der König gibt, der König nimmt. Und er tut es vor den Augen eines ganzen Volkes, das so etwas noch nicht gesehen hat. Die Aufregung in Thailand wird sich nicht so schnell legen, nachdem Anfang der Woche eine Mitteilung aus dem Palast im Fernsehen verlesen wurde. Die Sprecherin saß in goldfarbenem Kleid vor goldfarbenem Hintergrund, und sie verkündete ohne sichtliche Regung, dass Seine Majestät, Rama X., seiner Zweitfrau alle königlichen und militärischen Titel aberkannt habe. Nicht einmal drei Monate hatte sie den Rang einer königlich-adeligen Gemahlin inne, neben der Königin, die der Monarch im Mai geheiratet hatte. So erlebte Thailand in den vergangenen drei Monaten den steilen Aufstieg und jähen Fall einer Konkubine.