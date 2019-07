25. Juli 2019, 18:44 Uhr Puerto Rico Gouverneur tritt zurück

Nach zweiwöchigen Massenprotesten hat Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló seinen Rücktritt ankündigt. Er werde sein Amt am Nachmittag des 2. August niederlegen, sagte der Regierungschef des karibischen US-Außengebietes in einem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. Die Nachfolge werde Justizministerin Wanda Vázquez übernehmen. "Ich hoffe, dass diese Entscheidung als ein Aufruf zur Versöhnung unter den Bürgern dient", sagte Rosselló. Auslöser der Proteste war die Veröffentlichung von Nachrichten einer privaten Chatgruppe. Rosselló und elf Vertraute äußern sich darin abschätzig über mehrere Personen. Die Bemerkungen wurden als frauen- und schwulenfeindlich sowie respektlos gegenüber den zahlreichen Opfern des verheerenden Hurrikans María von 2017 empfunden. Kurz zuvor hatte ein Korruptionsskandal sein Kabinett erschüttert.