Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will das langjährige Förderprogramm "Demokratie leben!" im aktuellen Umfang fortsetzen. Am 1. Januar 2025 startet die dritte Förderperiode, kündigte sie an. Man werde die begonnene Arbeit fortsetzen, ob der Bundestag das geplante Demokratiefördergesetz verabschiede oder nicht. Das Programm spiele "eine bedeutende Rolle für unser gemeinsames Miteinander", sagte Paus, "und ich möchte, dass das so bleibt", sagte Paus. In Zeiten zunehmender Hetze und Gewalt sei der Einsatz für Demokratie besonders entscheidend. In diesem Jahr umfasst das Programm, das seit 2015 besteht, 182 Millionen Euro, bundesweit werden mehr als 700 Projekte gefördert. Ein sogenanntes Demokratiefördergesetz liegt seit einem Kabinettsbeschluss von 2022 auf Eis, weil es der FDP zu links und zu ausgreifend ist.