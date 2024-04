Bei der Sonntagsfrage der Forschungsgruppe Wahlen haben sich die Grünen noch einmal verschlechtert und liegen bei zwölf Prozent, SPD und FDP verharren bei 16 respektive vier Prozent. Die Ampelparteien hätten so keine gemeinsame Mehrheit. Die Union bekäme 31 Prozent der Stimmen, bräuchte also in jedem Fall einen Koalitionspartner. 83 Prozent der Befragten halten die Beziehungen zwischen den Regierungsparteien für schlecht. Die Liste der beliebtesten Politikerinnen und Politiker des Landes führt nach wie vor Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) an.