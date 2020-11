Von Florian Hassel, Warschau

In Polen gehen die Proteste gegen das faktische Abtreibungsverbot weiter. Von Lublin und Warschau über Danzig und Breslau wollten Frauen am Abend vor Büros der Regierungspartei Blumen niederlegen - unter dem Motto "Wir legen Blumen auf das Grab der PiS". An diesem Montag soll der Verkehr an vielen Knotenpunkten blockiert werden. Die Regierung will Proteste mit einem umstrittenen Corona-Versammlungsverbot unterdrücken. Vize-Justizminister Michał Woś sagte, Organisatoren und Helfer würden von Staatsanwälten des angeblichen Verbrechens "illegaler Versammlungen" und der Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens anderer bezichtigt. "Es wird ihnen bis zu acht Jahre Haft drohen." Robert Flisiak, Vorsitzender der Epidemiologen-Verbandes, bestritt, dass sich Proteste "in nennenswertem Maß auf die Zahl von Neuinfektionen auswirken". Schließlich trügen die Demonstrantinnen Maske und bewegten sich an der frischen Luft mit Abstand zueinander.