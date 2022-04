Wahl in Frankreich: "Marine Le Pen will die EU zurückbauen"

Am Sonntag wählt Frankreich eine neues Staatsoberhaupt. Macron liegt vorne, aber nur knapp vor Le Pen. Was die Wahl für Europa bedeutet.

Von Franziska von Malsen und Nadia Pantel

Am Sonntag wählt Frankreich eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Oder bleibt es doch der alte? Emmanuel Macron liegt in den Umfragen vorne - aber es ist knapp. Die rechtsextreme Marine le Pen hat aufgeschlossen, so dass es dann in gut zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen könnte. Wer wird Frankreichs nächstes Staatsoberhaupt - und was bedeutet das für Europa?

Darüber spricht in dieser Folge Nadia Pantel, SZ-Korrespondentin in Frankreich. Sie sagt: "Frankreich ist ja der wichtigste Partner von Deutschland und auch gemeinsam mit Berlin der Taktgeber der EU. Le Pen aber will gemeinsam mit Viktor Orbán in Ungarn und der PiS in Polen die EU zurückbauen. Das heißt, das hätte direkte Auswirkungen für die EU und für Deutschland, wenn Marine Le Pen Präsidentin wird."

Weitere Nachrichten: Lauterbach befürchtet Corona-Maßnahmen im Herbst, Angriff auf Bahnhof Ostukraine

