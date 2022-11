Zwischenfall im umstrittenen Südchinesischen Meer: Die chinesische Küstenwache hat dem philippinischen Militär zufolge ein Marineschiff des Landes blockiert. Das Team sei am Sonntag dabei gewesen, Metalltrümmer nahe einer von den Philippinen beanspruchten Insel aus dem Meer zu holen, als die Küstenwache eingeschritten sei und das Metallobjekt an sich genommen habe, sagte ein regionaler Militärkommandeur am Montag. Die Chinesen hätten die Schleppleine durchschnitten, die an dem philippinischen Schiff befestigt war. Bei dem Vorfall sei niemand verletzt worden. Er ereignete sich rund 700 Meter vor der Küste der Insel Pag-asa, die zu den umstrittenen Spratly-Inseln gehört.