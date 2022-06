In Philadelphia feuern Unbekannte in einem Ausgehviertel offenbar wahllos in die Menge, auch in Tennessee kommt es zu einer tödlichen Schießerei.

Bei zwei Schießereien in den USA sind seit Samstag mindestens sechs Menschen gestorben und mehr als 25 weitere verletzt worden. In Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania eröffneten mehrere Personen in der Nacht zum Sonntag auf einer belebten, von Bars und Restaurants gesäumten Straße das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer und eine Frau wurden getötet, mindestens elf weitere Menschen wurden verletzt.

Ein Polizeibeamter habe auf einen der Angreifer geschossen, woraufhin dieser geflohen sei, erklärte die Polizei. Sie habe zwei halbautomatische Pistolen sichergestellt, die Täter seien flüchtig. In der belebten South Street seien "zahlreiche" Munitionshülsen sichergestellt worden.

Zum Tatzeitpunkt am Samstag kurz vor Mitternacht (Ortszeit) befanden sich - wie am Wochenende üblich - Hunderte Menschen in dem Viertel mit zahlreichen Restaurants und Bars, wie Pace schilderte. Die Polizei hoffe durch Überwachungskameras weitere Hinweise zum Tathergang und zur Identifizierung der Täter zu bekommen. Bislang sei noch unklar, wie viele Schützen es gegeben habe und was das Motiv für die Tat gewesen sei.

In Chattanooga im Bundesstaat Tennessee kam es nach Angaben der Behörden nahe einer Bar zu einer Schießerei. Zwei Menschen wurden erschossen. Eine weitere Person starb, nachdem sie auf der Flucht vor den Schüssen von einem Auto angefahren wurde. 14 weitere Menschen erlitten Schussverletzungen.

Immer wieder sterben in den USA, wo vielerorts nur laxe Waffengesetze gelten, Menschen durch tödliche Waffengewalt. Die Nichtregierungsorganisation Gun Violence Archive hat in diesem Jahr bislang mindestens 240 sogenannte "mass shootings" in den USA verzeichnet, bei denen vier oder mehr Menschen verletzt oder getötet wurden. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-Jähriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der Amokläufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen. Die Polizei steht wegen ihres späten Eingreifens dort massiv in der Kritik. Erst mehr als 75 Minuten nachdem der Schütze das Feuer eröffnet hatte, drangen Einsatzkräfte in das Klassenzimmer ein und töteten den Amokläufer.