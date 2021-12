Die Personalnot in der Pflege in Deutschland droht sich laut einer Studie weiter zu verschärfen. Bis 2030 dürften voraussichtlich etwa 182 000 Arbeitskräfte zusätzlich benötigt werden, ergaben Berechnungen für den "Pflegereport", den die Barmer Krankenkasse am Mittwoch vorstellte. Hintergrund ist, dass die Zahl der Pflegebedürftigen demnach bis 2030 von derzeit 4,5 Millionen auf rund sechs Millionen steigen dürfte. "Bereits heute fehlen Tausende Pflegekräfte und tragende Konzepte, wo diese Menschen herkommen sollen", sagte Kassenchef Christoph Straub. Deutschland sei auf dem besten Wege, in einen prekären Pflegenotstand zu geraten. Die künftige Bundesregierung müsse unter anderem die Ausbildung attraktiver machen.