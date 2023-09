Bis zu zehn Prozent der Pflegeheimbewohner werden in einigen Regionen Deutschlands dauerhaft mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln behandelt. Das geht aus dem Pflege-Report 2023 hervor, den der AOK-Bundesverband veröffentlicht hat. In anderen Regionen sind es weniger als fünf Prozent. Besonders häufig ist die starke Verwendung von Beruhigungsmitteln den Daten zufolge in Nordrhein-Westfalen und im Saarland, vorsichtiger werden die Mittel in fast ganz Ostdeutschland eingesetzt. Die Daten stammen aus dem Jahr 2021. Bei Dauereinnahme solcher Mittel drohten Abhängigkeit, erhöhte Sturzgefahr, Angstgefühle und Depressionen, warnt das Wissenschaftliche Institut der AOK.