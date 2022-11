Unter 70 in Peru festgesetzten Touristen soll sich auch ein Reisender aus Deutschland befinden. Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mit. Mit der Aktion protestieren Dorfbewohner im peruanischen Amazonasgebiet gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck. Die Botschaft in Lima stehe mit dem deutschen Touristen und mit den örtlichen Stellen in direktem Kontakt, um eine Lösung zu finden, hieß es in Berlin. Die Urlauber werden auf einem Schiff festgehalten. Es gehe allen gut, sagte der Gemeindevorsteher der Ortschaft Cuninico, Watson Trujillo Acosta, im Radiosender RPP. Mit der Aktion soll Perus Regierung dazu gebracht werden, etwas gegen das Ölleck in einer Pipeline zu unternehmen. Das dort austretende Erdöl verschmutzt den Fluss Marañón.