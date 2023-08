Nordkorea hat sein Verbot für die Rückkehr eigener Bürger aufgehoben, die während der Corona-Pandemie außerhalb der Heimat gestrandet waren. Das Notfallzentrum zur Epidemie-Prävention habe aufgrund der Verbesserung der weltweiten Pandemie-Situation eine entsprechende Lockerung der Schutzmaßnahmen beschlossen, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Sonntag: "Bürgern der Volksrepublik im Ausland ist es erlaubt, nach Hause zurückzukehren." Die Rückkehrer werden den Berichten zufolge eine Woche lang in Quarantänestationen unter medizinische Beobachtung gestellt. Wie viele Menschen betroffen sind, blieb unklar. Beobachter in Südkorea nehmen an, dass weitere nordkoreanische Diplomaten, Arbeiter und Studierende den Weg in ihre Heimat antreten würden. Das Land ist streng abgeschottet.