In Pakistan spitzt sich die Lage nach den gewaltsamen Protesten im Zuge der Festnahme des populären Oppositionsführers Imran Khan zu. Der Gouverneur der Provinz Punjab erklärte am Mittwoch, er habe dem Einsatz der Armee in dem Konflikt zugestimmt. Zuvor hatten Anhänger Khans zu einem Marsch auf die Hauptstadt Islamabad aufgerufen und die Bevölkerung aufgefordert, das Land mit seinen 220 Millionen Einwohnern lahmzulegen. Die Regierung erklärte, allein am Dienstag hätten Anhänger von Khans Partei PTI 14 Regierungsgebäude und 25 Polizeifahrzeuge in Brand gesetzt. Khan war am Dienstag von Polizisten abgeführt worden. Dem laut Umfragen populärsten Politiker des Landes wird Korruption vorgeworfen.