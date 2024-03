Inmitten großer Spannungen zwischen Pakistan und den in Afghanistan herrschenden Taliban hat Islamabad eine Wirtschaftsdelegation nach Kabul entsandt. Ziel der zweitägigen Gespräche sei eine Verbesserung der Handelsbeziehungen, teilte das pakistanische Außenministerium am Montag mit. Der Besuch der pakistanischen Delegation folge auf Einladung des afghanischen Handelsministeriums, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Kürzlich drohte eine weitere Verschlechterung der Beziehungen nach pakistanischen Luftschlägen auf Ziele in Afghanistan. Vor einer Woche hatte Pakistan nach einem Selbstmordanschlag auf pakistanische Soldaten Orte in ostafghanischen Provinzen bombardiert, wo sich Kämpfer der pakistanischen Taliban aufgehalten haben sollen. Nach Angaben der afghanischen Taliban kamen dabei mindestens acht Menschen ums Leben. Nach den pakistanischen Luftangriffen kam es nach Angaben aus Kabul zu Gefechten an der Grenze.