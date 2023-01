In Pakistan ist es am Montag landesweit zu Stromausfällen gekommen. Ursache seien Schwankungen im Netz, erklärte das Energieministerium. Fabriken, Krankenhäuser und Schulen seien für mehrere Stunden ohne Strom gewesen. Stromausfälle seien unter anderem in der Hafenstadt Karatschi , der Hauptstadt Islamabad und Lahore gemeldet worden. In der Millionenstadt Peschawar berichteten Einwohner, dass sie kein Trinkwasser hätten, da die Pumpen mit Strom betrieben würden. Die Regierung kündigte an, die Arbeiten zur Wiederherstellung des Systems voranzutreiben. In einigen Landesteilen sei dies im Laufe des Tages bereits gelungen. Der Stromausfall war bereits der zweite dieser Größenordnung in Pakistan innerhalb von drei Monaten.