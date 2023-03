Ein Gericht in Pakistan hat eine gegen den ehemaligen Premierminister Imran Khan verhängte Mediensperre wieder aufgehoben. Die Regelung der Medienbehörde verstoße gegen die Redefreiheit, begründete ein Gericht in der Millionenstadt Lahore am Donnerstag seine Entscheidung.

Seit Sonntag durften Fernsehsender in dem Land nach einem Beschluss der Medienbehörde keine Reden des Ex-Premiers mehr ausstrahlen. Zur Begründung hieß es, Imran Khan diffamiere in seinen Reden das Militär und verbreite Hass. In Pakistan ist eine solche Mediensperre nichts Neues. Während der Amtszeit von Imran Khan galt ebenfalls ein Sendeverbot für Reden des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif.