Eine der größten Hochschulen der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa hat die Geschlechtertrennung auf dem Universitätsgelände eingeführt. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen gefallen, sagte der Sprecher der Universität Gomal am Freitag. Der Unterricht finde zwar noch gemeinsam statt, darüber hinaus sei es männlichen und weiblichen Studenten nun aber untersagt, sich in gemischten Gruppen aufzuhalten. Für Studentinnen bedeutet die neue Vorgabe, dass sie sich nur noch innerhalb der Unterrichtsräume aufhalten dürfen. Auch wenn die Universität in der Stadt Dera Ismail Khan keine detaillierte Begründung nannte, drängt sich ein möglicher Zusammenhang mit dem Erstarken der militant-islamistischen Taliban und ihrer frauenfeindlichen Ideologie in der Region auf. Besonders die Provinz Khyber Pakhtunkhwa kämpft mit einer stark angespannten Sicherheitslage, seit die pakistanischen Taliban (TTP) Ende vergangenen Jahres die geltende Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt haben.