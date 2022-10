In Pakistan hat die Wahlkommission den ehemaligen Premierminister Imran Khan für fünf Jahre für politische Ämter gesperrt. Grund sei ein Korruptionsskandal, hieß es am Freitag. Die Entscheidung könnte die Unruhen im Land weiter verstärken. Nach der Entscheidung gingen Anhänger Khans auf die Straße. In mehreren Städten lösten Polizisten Proteste auf. Seitdem Khan im April dieses Jahres durch ein Misstrauensvotum des Amtes als Premierminister enthoben wurde, mobilisiert er seine Anhänger regelmäßig.