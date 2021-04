Nach Protesten in Pakistan hat Frankreich seinen Staatsangehörigen zur Ausreise aus dem Land geraten. Die französische Botschaft vor Ort führte ernsthafte Bedrohungen an, wie eine Sprecherin des französischen Außenministeriums auf Anfrage bestätigte. Auslöser der Proteste war die Festnahme des bekannten Islamisten Saad Rizvi. Dieser hatte zuvor die Ausweisung des französischen Botschafters im Streit um Mohammed-Karikaturen gefordert, die vergangenes Jahr in Frankreich gezeigt worden waren. Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo hatte 2020 Mohammed-Karikaturen wiederveröffentlicht und damit Protest in Teilen der muslimischen Welt ausgelöst.