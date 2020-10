Bei einem Bombenanschlag auf eine Koranschule im pakistanischen Peschawar sind mindestens acht Schüler getötet worden . Weitere 136 Personen seien am Dienstagmorgen verletzt worden, teilten Polizei und Krankenhäuser mit. Einigen von ihnen gehe es sehr schlecht, deshalb könne die Zahl der Toten noch steigen. Die meisten Opfer seien Mitte 20. Fernsehbilder zeigten die mit Glassplittern übersäte Haupthalle der Schule. Der Teppich war blutverschmiert. Verletzte berichteten von einem ohrenbetäubenden Knall. Verwundete wurden mit Rettungswagen und anderen Fahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Der Sprengsatz ging hoch, als der prominente Gelehrte Rahimullah Haqqani eine Vorlesung hielt, wie Polizeisprecher Waqar Azim sagte. Ein Verletzter schätzte, dass etwa 500 Studenten in der Halle gewesen seien. Ob Haqqani selbst verletzt wurde, blieb zunächst offen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte jemand kurz zuvor eine Tasche in der Haupthalle der Schule abgestellt. Die Bombe war laut Polizei mindestens fünf Kilogramm schwer. Premierminister Imran Khan verurteilte den Anschlag.