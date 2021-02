Als Folge des Corona-Massenausbruchs in einer Eiscremefabrik in Niedersachsen ist für etwa 1000 Menschen Quarantäne angeordnet worden. Das betreffe Mitarbeiter der Fabrik in Osnabrück als auch deren Familienangehörige, sagte ein Stadtsprecher. Am Mittwoch wurden nochmals die zuvor negativ getesteten Mitarbeiter des Unternehmens auf Corona getestet. Diejenigen, die diesen Aufruf nicht mitbekommen hätten, seien nun aufgefordert, sich zu melden. In der Eisfabrik wurde bei bislang 210 Mitarbeitern eine Coronainfektion festgestellt, die britische Mutation hatten drei Leute. Der Betrieb wurde am vergangenen Wochenende eingestellt, die Produktion ruht mindestens bis zum 26. Februar.