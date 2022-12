Im Visier der Imfarr, an der Werner Faymann beteiligt ist: das Kaufhof-Gebäude am Stachus; hier auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2020, als das Großkaufhaus noch in Betrieb war.

Von Sebastian Krass

Die Immobilienmesse Expo Real in München ist eine Art Klassentreffen für die Branche. Wer in Deutschland Fuß fassen oder sich behaupten will, hat die Messe fest in seinem Terminkalender stehen. So auch Ex-Bundeskanzler Werner Faymann, und mit ihm sein einstiger Kanzleramtsminister Josef Ostermayer (manche in Wien sagen, er sei der eigentliche Kanzler gewesen) und Ex-Kanzlersprecher Matthias Euler-Rolle. Die drei einst hochrangigen Vertreter der SPÖ machen jetzt in Immobilien - und das nicht zu knapp und inzwischen in vielen deutschen Städten. In München ist ihr Unternehmen Imfarr binnen zwei Jahren zu einem der größten Akteure geworden.