Von Hans-Peter Siebenhaar

Zeitlebens lag Dietrich Mateschitz seine Heimat Steiermark sehr am Herzen, insbesondere das Tal der Mur. Hier investierte er in die Formel-1-Strecke Spielberg, hier finanzierte er ein halbes Dutzend Gasthöfe, Luxushotels und feine Restaurants. So war es kein Zufall, dass auch sein einziger Sohn Mark in dieser Region seinen ersten Einsatz als Manager hatte. Vor fünf Jahren machte ihn sein Vater zum Geschäftsführer der Thalheimer Heilwasser GmbH in Pöls-Oberkurzheim, eine gute Autostunde westlich von Graz.