Von Alexandra Föderl-Schmid

Wer die Gedenkstätte des ehemaligen KZ Gusen sucht, übersieht sie leicht. Der Betonwürfel mit der Aufschrift Memorial lugt hinter mannshohen, grauen Betonmauern hervor, umgeben von schmucken, bunt gefärbten Einfamilienhäusern mitten im Ort Langenstein, der zur Mühlviertler Marktgemeinde St. Georgen an der Gusen gehört. Von einem der Häuser in der Siedlung hat man freie Sicht auf den Vorplatz und den Eingang zu jenem Betonwürfel, in dem einst das Krematorium untergebracht war. Direkt an der Außenmauer hat ein anderer Nachbar sein Carport hingebaut.