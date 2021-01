Nach wenigen Stunden stand am Montag auf der eigens eingerichteten Anmelde-Webseite: "Leider ist es aufgrund der erhöhten Nachfrage aktuell nicht möglich, Impftermine zu buchen." Auch die Telefon-Hotlines waren überlastet - trotz der 1200 Mitarbeiter, die nach offiziellen Angaben im Callcenter arbeiten sollen. Der Start der Impftermin-Vergabe in Nordrhein-Westfalen verlief nach Ansicht der Opposition so chaotisch, dass sie direkt eine Aktuelle Stunde zur "Impfstrategie" im Landtag beantragte.

In der vergangenen Woche waren im bevölkerungsreichsten Bundesland Briefe an fast eine Million Impfberechtigte über 80 Jahren verschickt worden. Sehr viele von ihnen konnten am Montag aber weder online noch telefonisch einen Termin ausmachen. Die für die Terminorganisation zuständigen

Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe sprachen von einer "Überlastung" und baten um Geduld.