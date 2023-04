Nach dem Fehlstart wegen einer Technikpanne sind die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit einem Tag Verspätung in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet - und das laut Schulministerium ohne Probleme. Für Freitag sollen aber sicherheitshalber neue Prüfungsaufgaben eingesetzt werden, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Es lägen zwar "keinerlei Hinweise" vor, dass Aufgaben geleakt worden seien, dennoch wolle man jedes Restrisiko ausschließen. Am Dienstag hatte das Herunterladen der Aufgaben nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen geklappt. Rund 30 000 Abiturienten sind davon betroffen.