Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Henning Höne, ist mit einem schwachen Ergebnis zum neuen Parteichef der Liberalen in Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Acht Monate nach dem Debakel der FDP bei der Landtagswahl wurde der 35 Jahre alte Münsterländer am Samstag bei einem Parteitag in Bielefeld mit nur 54,5 Prozent an die Spitze der Landespartei gewählt. Höne folgt auf Joachim Stamp, der als Konsequenz aus der FDP-Wahlniederlage seinen Rückzug vom Parteivorsitz angekündigt hatte. Die Liberalen hatten bei der Wahl vor acht Monaten ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent halbiert und die Regierungsbeteiligung eingebüßt.