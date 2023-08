Nordkorea umgeht die gegen das Land verhängten UN-Sanktionen, stellt weiterhin spaltbares Material her und entwickelt Atomwaffen. Dies geht aus einem unveröffentlichten UN-Bericht hervor, den Reuters am Donnerstag einsehen konnte. Sanktionsbeobachter schrieben in dem Bericht an einen Ausschuss des Weltsicherheitsrats, nordkoreanische Hacker griffen weiterhin erfolgreich Cyber-Kryptowährungen und andere Finanzbörsen weltweit an. Nordkorea unterliegt seit 2006 Sanktionen der Vereinten Nationen. Dazu gehört auch ein Verbot der Entwicklung von ballistischen Raketen. In den vergangenen Jahren war der Sicherheitsrat im Umgang mit Pjöngjang gespalten. Russland und China haben erklärt, dass weitere Sanktionen nicht helfen würden und fordern eine Lockerung der Maßnahmen.