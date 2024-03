Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs nacheinander mehrere Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Raketen seien nach dem Start am Montagmorgen (Ortszeit) in der Region um die Hauptstadt Pjöngjang etwa 300 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Die Raketentests des isolierten Landes erfolgten einen Tag nach der Ankunft von US-Außenminister Antony Blinken in Südkorea. Die Raketen seien zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer niedergegangen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Es handele sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen. Japan habe drei Raketen erfasst, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Südkoreas oberste Kommandostelle warf dem Nachbarland Provokation vor. Nordkorea sind Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können, durch UN-Beschlüsse verboten.