Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will Südkorea in der Verfassung zum "Feind Nummer eins" erklären. Er denke, dass eine Wiedervereinigung nicht mehr möglich sei. Im Kriegsfall solle die Verfassung des Landes die Frage der "Besetzung", "Rückeroberung" und "Eingliederung" des Südens in sein Territorium widerspiegeln. "Wir wollen keinen Krieg, aber wir haben nicht die Absicht, ihn zu vermeiden", wurde Kims Rede vor der Obersten Volksversammlung von KCNA zitiert. Ein Krieg würde den Süden dezimieren und den USA eine "unvorstellbare" Niederlage zufügen. Drei Organisationen, die sich mit dem bisherigen Ziel einer Wiedervereinigung und innerkoreanischem Tourismus beschäftigen, sollen geschlossen werden.